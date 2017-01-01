КНДР завершает разработку межконтинентальных баллистических ракет

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что страна достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

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"Испытания МБР находятся на завершающей стадии", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Рёнхап, речь Ким Чен Ына транслировалась по северокорейскому ТВ.

Агентство также приводит слова лидера КНДР о том, что Пхеньян будет наращивать разработки вооружений "собственного типа" для защиты страны. Как отметил Ким Чен Ын, его страна "будет укреплять оборонную мощь, пока не прекратятся военные учения" США и Южной Кореи, рассматриваемые в Пхеньяне как "репетиция" войны на Корейском полуострове.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея заявила о готовности в любой момент нанести удар по Сеулу.