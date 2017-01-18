Вопрос о выходе Британии из ВТО не стоит - гендиректор

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Гендиректор ВТО Роберто Азеведо заявил, что вопрос о выходе Великобритании из Всемирной торговой организации не стоит, сообщает РИА Новости.

Великобритания вступила в ВТО под эгидой ЕС и с его условиями членства. Из-за выхода из ЕС Великобритания может потерять льготный доступ к другим рынкам.

"Разговоров о выходе Великобритании из ВТО не идёт. Напротив, я думаю, в данный момент, Великобритания во многом полагается на ВТО и ее нормы, призванные регулировать отношения не только Великобритании с Евросоюзом, но и с другими членами. Условия членства — вот в чем вопрос, но все будет зависеть от переговоров, которые будут проходить между Великобританией и Евросоюзом", — сказал он, комментируя перспективы выхода Великобритании из ВТО после заявлений британского министра финансов Филипа Хаммонда.

По словам Азеведо, ВТО будет задействована только тогда, "когда произойдёт развод, когда Великобритания начнет обсуждать свои условия и обязательства с другими членами ВТО, а это уже совершенно иной процесс".

Хаммонд в декабре заявил, что Всемирная торговая организация, через которую Великобритания может опираться на страны-члены ВТО для доступа на европейские рынки, не будет лучшим результатом для страны после Brexit (выход Великобритании из ЕС). "В моем понимании вариант ВТО не будет самым предпочтительным результатом. Я надеюсь, что мы сможем договориться с нашими европейскими партнерами о беспошлинном доступе, но на условиях взаимности", — дословно сказал он тогда.

Ранее пресс-секретарь ВТО Кит Роквелл отметил, что Brexit повлечет за собой неопределенность с точки зрения договоренностей страны и ЕС в рамках организации, ведь в рамках ВТО у каждого члена организации существует график выполнения обязательств, которому надо следовать. Также могут возникнуть вопросы в сфере субсидий в сельском хозяйстве, поскольку часть субсидий ЕС в приходится на Великобританию.