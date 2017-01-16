Обнаружен "черный ящик" разбившегося Boeing под Бишкеком

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Поисково-спасательные работы на месте крушения грузового под Бишкеком практически завершены, найден "черный ящик" самолета, заявил журналистам на брифинге первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

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"Мы практически всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета", — сообщил Абулгазиев. По его словам, после прибытия экспертов будут подняты крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся во вторник утром.

Как заявил вице-премьер, "по данным (штаба по ликвидации последствий — ред.), на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.