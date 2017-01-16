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    Обнаружен "черный ящик" разбившегося Boeing под Бишкеком

    Тема:

    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком (18)

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    По словам первого вице-премьера Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева, спасатели всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета".
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    knews.kg

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Поисково-спасательные работы на месте крушения грузового  под Бишкеком практически завершены, найден "черный ящик" самолета, заявил журналистам на брифинге первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком. Видео
    Видеоканал K-News на Youtube
    Катастрофа Boeing под Бишкеком

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    "Мы практически всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета", — сообщил Абулгазиев. По его словам, после прибытия экспертов будут подняты крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся во вторник утром.

    Как заявил вице-премьер, "по данным (штаба по ликвидации последствий — ред.), на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

    Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.

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