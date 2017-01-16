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    Турция и США примут участие в расследовании крушения Boeing под Бишкеком

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    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком (18)

    (обновлено: )95
    Сообщается, что эксперты из Турции принимают участие как государства-эксплуатанта и регистрации воздушного судна, а также США как государства-разработчика, изготовителя воздушного судна и двигателей.
    Крушение грузового самолета в Киргизии
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    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Турция и США примут участие в работе комиссии по расследованию авиакатастрофы в Киргизии, сообщается на сайте межгосударственного авиационного комитета (МАК).

    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
    Канал JB Studios на Youtube
    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком

    "В работе технической комиссии… принимают участие представители Турции как государства-эксплуатанта и регистрации воздушного судна, а также США как государства-разработчика, изготовителя воздушного судна и двигателей", — говорится в сообщении.

    Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По разным данным, погибли от 35 до 37 человек.

    Как отмечается на сайте МАК, количество погибших составило 37 человек.

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