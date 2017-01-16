Турция и США примут участие в расследовании крушения Boeing под Бишкеком

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Турция и США примут участие в работе комиссии по расследованию авиакатастрофы в Киргизии, сообщается на сайте межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"В работе технической комиссии… принимают участие представители Турции как государства-эксплуатанта и регистрации воздушного судна, а также США как государства-разработчика, изготовителя воздушного судна и двигателей", — говорится в сообщении.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По разным данным, погибли от 35 до 37 человек.

Как отмечается на сайте МАК, количество погибших составило 37 человек.