Поселок под Бишкеком, на который рухнул самолет, практически уничтожен

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул самолет, повреждено: разрушены 23 из 43 дачных участков, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", — сказал министр в интервью радио Sputnik.

Глава МЧС Киргизии отметил, что государство "полностью берет на себя обеспечение временным жильем пострадавших". Он пояснил, что данный поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома. По предварительным данным, погибли около 35 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.