Партию Саакашвили лишают фракций в парламенте Грузии

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бывшую правящую партию "Единое национальное движение" (ЕНД), идейным вдохновителем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, после раскола лишают фракций в парламенте, передает агентство Sputnik Грузия.

В конце недели большая часть лидеров ЕНД объявила об уходе из партии. Среди покинувших партию оказался 21 депутат из 27 прошедших в парламент от "Нацдвижения". Партия сформировала две фракции — "Единое национальное движение" и "Национальное движение за продвижение Грузии".

"Фракция "Единое национальное движение" изменила название и была названа "Европейская Грузия". Также сменилось и руководство фракции. Вместо Ники Мелия ее будет возглавлять Серго Ратиани", — заявил депутат Гиги Церетели, который также ушел из ЕНД.

Меняет название и фракция "Национальное движение за продвижение Грузии", которую возглавляет Элене Хоштария, покинувшая ЕНД. Она будет называться "Европейская Грузия для лучшего будущего".

Фракцию из шести депутатов покинули Роман Гоциридзе и Саломе Самадашвили, которые решили остаться в ЕНД. Чтобы фракция "Европейская Грузия для лучшего будущего" не распалась, в нее перешли Тенгиз Гунава и Ираклий Абесадзе из "Европейской Грузии".

Чтобы завершить все процедуры, обе фракции на ближайшем заседании бюро парламента 2 февраля уведомят о своем решении членов бюро.

Создание депутатами "Нацдвижения" своей фракции под вопросом, так как все зависит от Азера Сулейманова, который пока не определился, к какой команде присоединиться. Для создания фракции нужно не менее шести депутатов.

Ника Мелия, Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили, Тинатин Бокучава и Лаша Дамения, которые остались в рядах "Нацдвижения", ищут соратников. Решение о дальнейшей работе этих депутатов в парламенте будет принято 20 января на съезде партии.

ЕНД раскололось на две группы, одну из которых возглавляют экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, "серый кардинал" в партии Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую — "клан" семьи Ахалая, ближайших соратников Саакашвили.

Противоречия в "Нацдвижении" переросли в серьезный конфликт после того, как часть ее лидеров пошли против желания Саакашвили участвовать во втором туре парламентских выборов в октябре 2016 года и занимать места в парламенте.

Саакашвили обвинил своих бывших соратников в сделке с основателем правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ответ на это Саакашвили сказали, что он не достоин быть лидером партии и стал проблемой для самого себя.

Ранее бывший президент Грузии, основатель ныне оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили назвал произошедший раскол своей партии "освобождением".