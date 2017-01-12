Саакашвили назвал "освобождением" раскол партии ЕНД в Грузии

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, основатель ныне оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили назвал произошедший раскол своей партии "освобождением".

Саакашвили — основатель партии "Единое национальное движение". После того, как Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, его партию покинули около десяти человек. При этом экс-президент неоднократно давал поручения своим однопартийцам из Украины, где он проживает в последние годы. Саакашвили потерял право возглавлять "Нацдвижение" в 2015 году, когда получил гражданство Украины. "Нацдвижение" планирует провести 20 января съезд, на котором будет решен вопрос с выбором председателя.

Десятки лидеров "Нацдвижения", в том числе недавно вышедший на свободу экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, за восемь дней до съезда партии объявили о создании нового политического движения. Противоречия в партии переросли в серьезный конфликт после того, как часть руководства политической силы пошла против желания Саакашвили бойкотировать второй тур парламентских выборов в октябре 2016 года.

"Сегодняшний день для меня — это день освобождения "Единого национального движения" и ее возвращение народу",- написал Саакашвили в социальной сети Facebook.

По словам Саакашвили, число покинувших партию намного меньше многочисленного количества остальных членов партии, которые соберутся на съезде 20 января.

"Партия, как никогда за последние четыре года, единая и сильная, так как ее контроль был возвращен десяткам тысячам активистов",- пишет Саакашвили.

Ранее экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава обвинил бывшего президента Грузии, основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили в расколе партии.