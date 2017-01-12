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В центре Тбилиси ранен зять грузинского президента

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Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по этому факту. В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия.
Оружие. Архивное фото
Фото "Голос столицы"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Зять грузинского президента Миндия Гогочури был ранен из огнестрельного оружия вечером в среду в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2" с места происшествия.

"В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия… Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, на месте находятся бригады патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Миндия Гогочури доставлен в центр неотложной помощи республиканской больницы",- сказано в сообщении.

Пока не уточняется, кто стрелял.

Телекомпания сообщает, что МВД уже возбудило уголовное дело по этому факту.

Напомним, по итогам проведенных 27 октября 2013 года президентских выборов Георгий Маргвелашвили набрал 62,12% голосов избирателей.

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