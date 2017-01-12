В работе ПАСЕ должны участвовать все 47 нацделегаций - глава ассамблеи

КИЕВ, 12 янв - РИА Новости Украина. В работе ПАСЕ должны принимать участие все 47 национальных делегаций, а не 46, сообщила глава ассамблеи Педро Аграмунт.

"Я говорил и буду говорить и дальше, что для меня в ПАСЕ должны быть представлены все 47 делегаций, а не 46. Я вижу, что вы хорошо понимаете мою позицию, и я намерен продолжать развивать отношения с Госдумой РФ и сотрудничество между РФ и Советом Европы. Вне зависимости от того, что будет на сессии ПАСЕ в январе, я твердо настроен на продолжение контактов между нами", — сказал Аграмунт на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

При этом Аграмунт отметил, что иногда его личная позиция "может не совпадать с той, которой придерживаются другие члены ассамблеи, это абсолютно нормально".

Нынешняя встреча проходит на фоне кризиса в отношениях ПАСЕ с российской делегацией, которая из-за введения против нее дискриминационных мер не участвует в сессиях ассамблеи.

При этом контакты с представителями ПАСЕ не прерывались. Председатель ПАСЕ в прошлом году трижды посещал Россию и встречался с экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Предстоящая встреча стала первой для Володина и Аграмунта.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

По правилам регламента, полномочия делегации подтверждаются на зимней сессии в январе. Если делегация не представляет необходимые для аккредитации документы в январе, это означает, что она не принимает участия в работе сессии целый год.