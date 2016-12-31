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На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Толчки были зафиксированы в 20.08 в пятницу по времени UTC в районе населенного пункта Намиэ префектуры Фукусима. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Сейсмограмма
RIA News Иващенко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Появились кадры землетрясения в Румынии. Видео
Sorix Music/Youtube
Появились кадры землетрясения в Румынии

Толчки были зафиксированы в 20.08 в пятницу по времени UTC (22:08 по киевскому времени) в районе населенного пункта Намиэ префектуры Фукусима.

Очаг располагался на глубине 11,9 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии, толчки были зафиксированы в 8 километрах к западу от города Нережу и ощущались также в Украине.

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