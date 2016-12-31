На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 20.08 в пятницу по времени UTC (22:08 по киевскому времени) в районе населенного пункта Намиэ префектуры Фукусима.

Очаг располагался на глубине 11,9 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии, толчки были зафиксированы в 8 километрах к западу от города Нережу и ощущались также в Украине.