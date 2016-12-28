В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Украине

AP Photo/Shabbir Hussain Imam

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии, толчки были зафиксированы в 8 километрах к западу от города Нережу, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 23.20 по времени UTC (01.20 по Киеву) в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском жудеце (уезде) Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдавии. Как сообщил дежурный Центра сейсмологии Академии наук Молдавии, в Кишиневе ощущались толчки силой в 5,8 баллов.

Вместе с тем пользователи социальных сетей сообщают, что толчки ощущались также и в Украине, в частности, в Черновцах.

Издание "Вести" отмечает, что "в Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры". Также "трусило" Одессу.

Смотрите также: Последствия землетрясения у берегов Папуа-Новая Гвинея

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6. Также сообщалось о мощных подземных толчках в Эквадоре и Тихом океане.