У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM).

Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (16.22 по Киеву), эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения, которое привело к риску возникновения цунами.

"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.

Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре. Власти Эсмеральдас сообщают, что все погибшие скончались от инфарктов, полученных в результате испуга после подземных толчков.