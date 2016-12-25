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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6

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Согласно информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон.
Чили после разрушительного землетрясения
REUTERS Chilean Navy

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM).

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Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (16.22 по Киеву), эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения, которое привело к риску возникновения цунами.

"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.

Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре. Власти Эсмеральдас сообщают, что все погибшие скончались от инфарктов, полученных в результате испуга после подземных толчков. 

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