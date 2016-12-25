У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM).
Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (16.22 по Киеву), эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.
Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения, которое привело к риску возникновения цунами.
"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.
Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре. Власти Эсмеральдас сообщают, что все погибшие скончались от инфарктов, полученных в результате испуга после подземных толчков.