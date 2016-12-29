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2016 год продлится на секунду дольше

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Как отмечается, добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Такое решение приняла Международная служба вращения Земли.
Перевод часов на зимнее время
УНИАН

 

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. 2016 год был високосным, и жителям Земли предстояло прожить дополнительный день, который по традиции прибавляется в февральский календарь. Но чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые заявили о необходимости добавить в уходящий год еще одну секунду.

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Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60, передает Quartz.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток). За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.

Напомним, наибольшими успехами Украины в уходящем году граждане считают победу Джамалы на Евровидении и выступление паралимпийской команды в Рио.

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