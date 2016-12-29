2016 год продлится на секунду дольше

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. 2016 год был високосным, и жителям Земли предстояло прожить дополнительный день, который по традиции прибавляется в февральский календарь. Но чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые заявили о необходимости добавить в уходящий год еще одну секунду.

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Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60, передает Quartz.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток). За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.

Напомним, наибольшими успехами Украины в уходящем году граждане считают победу Джамалы на Евровидении и выступление паралимпийской команды в Рио.