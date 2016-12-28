CSM: 2016 подготовил почву для конфликтов США с Китаем и РФ в 2017-ом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Уходящий 2016-й год взбудоражил мир миграционным кризисом, терактами, растущим национализмом и — вероятно, больше всего — победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет The Christian Science Monitor. При этом международное интернетиздание считает, что 2017-й может оказаться не менее тревожным, и предлагает читателям взглянуть на темы и страны, заслуживающие особого внимания в следующем году.

Барак Обама и лидер КНР Си Цзиньпин всегда разделяли точку зрения, что отношения между их странами являются самым важным международным вопросом, говорится в статье. Однако при республиканце существующее положение дел изменится, уверяет синолог вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Бонни Гласер. К тому же Трамп в своих многочисленных сообщениях в Twitter и публичных комментариях уже дал понять, что он намерен пересмотреть китайскую политику Вашингтона, пишет CSM.

"Посетовав на то, что Китай "насилует" Соединенные Штаты своими недобросовестными торговыми практиками, Трамп пообещал восстановить справедливые коммерческие связи между двумя странами. Он также намекнул, что Вашингтон может пересмотреть свое отношение к притязаниям Пекина на Тайвань", — говорится в публикации.

Любые шаги, из-за которых текущий политический курс США окажется под вопросом, "грозят перерасти в значительную конфронтацию с Китаем", рассуждает Гласер: "Пекин не готов к пересмотру соглашений, которые он считает краеугольным камнем американо-китайских отношений".

"Еще одна потенциальная горячая точка — Южно-Китайское море. Пекин претендует практически на весь этот регион вместе с его островками, рифами и отмелями, бросая вызов международному праву и Вашингтону. Китай постепенно наращивает военное присутствие в этих водах, но не переходит барьер, нарушение которого может повлечь серьезные ответные меры со стороны Америки", — пишет международное издание.

При этом команда Трампа готова снизить эту планку и не относиться к "китайскому авантюризму" столь же терпимо, как Барак Обама, говорится в статье. "Следующая администрация будет серьезно конфликтовать с Китаем", — полагает преподаватель политологии в Университете Джорджа Вашингтона Дэвид Шэмбо. При этом, по его словам, Пекин вполне может сделать жизнь американцев "невыносимой".

Шэмбо не исключает, что конфронтация Пекина с Вашингтоном способна выйти из-под контроля. "При наихудшем развитии событий страны могут дойти до прямого военного столкновения", — прогнозирует профессор.

Еще об одном можно сказать наверняка. В наступающем году невозможно будет игнорировать Россию, подчеркивает издание. Спустя 25 лет после унизительного распада Советского Союза президент Путин уверенно движется к тому, чтобы превратить Россию в "государство своей мечты, вездесущего и незаменимого партнера", полагает эксперт лондонского Королевского института международных отношений Эндрю Морган. Он прогнозирует, что Москва "станет очень активной" в дипломатической, военной и кибернетической сферах.

Сирия представляет самую яркую иллюстрацию амбиций Кремля, утверждает The Christian Science Monitor. "На днях Путин встретился с представителями Турции и Ирана, чтобы обсудить завершение гражданской войны. Госсекретарь США Джон Керри на встрече не присутствовал. Не ждут его и на предстоящих в Казахстане переговорах между сирийским правительством и оппозицией", — говорится в публикации.

По словам издания, Кремль не скрывает, что он намерен "мешать" Соединенным Штатам и Западу вообще, если у него появится такая возможность. "В своей новой внешнеполитической концепции Москва признается, что рассматривает ситуацию в мире как "конкуренцию <…> в форме соперничества ценностных ориентиров". Она также намерена предотвращать "военную интервенцию и прочие формы стороннего вмешательства" и оставляет за собой право "жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер", — пишет CSM.

"Пока Трамп и Путин находят общий язык. Но позиции России и Запада по ключевым вопросам продолжают расходиться, не в последнюю очередь это касается американской системы ПРО. В своей концепции Москва настаивает, что этот проект угрожает ее национальной безопасности", — заключает The Christian Science Monitor.