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СМИ: захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров

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Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Экипаж остается на борту захваченного самолета.
Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
REUTERS Darrin Zammit Lupi -MALTA

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. После приземления на Мальте захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
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Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте. Прямая трансляция

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Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту.

По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Как заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, на борту, предположительного, угнанного самолета находились 111 пассажиров — 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок.

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