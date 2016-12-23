СМИ: захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. После приземления на Мальте захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту.

По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Как заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, на борту, предположительного, угнанного самолета находились 111 пассажиров — 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок.