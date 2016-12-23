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Ливийский самолет с 118 пассажирами, предположительно, угнан и сел на Мальте - СМИ

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Самолет принадлежит авиакомпании Afriqiyah Airways. По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.
Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
REUTERS Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. На Мальте приземлился самолет, на борту которого находились 118 человек и который мог быть угнан, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийской на агентство Рейтер и на мальтийские СМИ.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании Afriqiyah Airways.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.

Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

"Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту ", — написал премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.

REUTERS Darrin Zammit Lupi -MALTA
Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте

Как сообщалось ранее, виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба "Шапекоэнсе" в Колумбии в конце ноября, в котором погиб 71 человек, признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера.

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