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Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте. Прямая трансляция

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Захват ливийского самолета на Мальте (3)

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На Мальте приземлился самолет, на борту которого находились 118 человек и который мог быть угнан, сообщили местные СМИ. Два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийской на агентство Рейтер и на мальтийские СМИ, самолет принадлежит авиакомпании Afriqiyah Airways.

Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

"Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту ", — написал премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.

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