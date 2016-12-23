Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте. Прямая трансляция

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийской на агентство Рейтер и на мальтийские СМИ, самолет принадлежит авиакомпании Afriqiyah Airways.

Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

"Проинформирован о возможной ситуации с захватом ливийского внутреннего рейса, который взял курс на Мальту ", — написал премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.

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