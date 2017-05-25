Квоты на украинский в медиа уменьшат аудиторию, но временно – телередактор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на государственном языке. Речь идет о 75% для общенациональных и региональных телеканалов, 50% – для местных телеканалов, 75% – для программ новостей.

Телепередачи считаются выполненными, если все выступления ведущих и участников на украинском языке. Для прямого эфира предусмотрены более мягкие требования: на украинском должны говорить только ведущие. Другие языки без дублирования и озвучивания могут использоваться ещё в некоторых случаях: репортаж с места событий, комментарии гостей телепередач, музыкальные клипы в телепередачах.

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В исключительных случаях по письменному согласованию с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, в квоты зачисляются телепередачи на других языках, если они направлены на нейтрализацию угроз национальным интересам в сфере свободы слова.

За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования. Для телерадиокомпаний предусмотрен переходный период длительностью в год, в течение которого программы, полностью или частично созданные или профинансированы каналом, включаются в украиноязычную квоту.

Тему увеличения квот украинского языке в вещании прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор одесского "7 канала" Анна Кравцова.

(публикуется на языке оригинала)

Як одеські канали відреагували на збільшення мовних квот?

– Ми підтримали новий мовний законопроект. Кожних два тижні у світі зникає одна мова з існуючих. Зараз в нашому медіапросторі 90% аутентичного каналу.

Ми продовжимо створювати його власними силами та рідною мовою, не бачимо перешкод. Якщо піклуватися про глядача та гадати, що рейтинги можуть знижуватися, то ми сподіваємося, що це буде своєрідне перезавантаження свідомості.

Всі пам'ятають ситуацію, коли Гаррі Поттера в Україні видали раніше українською, ніж російською, і шанувальники охоче купували видання. Потрібно боротися за якість контенту.

Україномовний контент повинен бути цікавим та щирим. Бо мені здається та редакції нашій, що наше життя і наша мова – це ототожнення нації. На нашому каналі приблизно 40% україномовного контенту. У інших каналів – майже немає україномовного контенту.

А ви спілкувалися з вашими колегами, чи вони всі поділяють вашу точку зору щодо підтримки мовного законопроекту для телеканалів?

– Звісно, з колегами, які працюють на "7 телеканалі", ми спілкувалися одразу. Якщо новинар не опанував рідну мову, найкращі фахівці країни, нашого міста будуть допомагати. В нас будуть щотижневі завдання, і новий літературний редактор українською мовою. Це буде дійсно гарний викладач. І ми не бачимо ніяких перешкод. Я бачу погляд колег у Facebook. І вони не дуже раді. Можу так сказати.

А чим вони мотивують це?

– Мабуть, це свобода, демократія, якщо вважають, що Одеса – це російськомовне місто. Але я з цим не погоджуюся. Одеса – це Україна, і це навіть і спілкуватися на цю тему – це дуже іронічне питання.

Чи всі готові опановувати на достатньому рівні українську мову? І що будете робити з тими, хто не зможе? Будуть звільняти їх?

– Ні, ми не звільнимо жодної людини у цьому випадку. Контент, який ми зможемо, ці 30%, вони будуть працювати російською чи мовою, яку вони розуміють. В нас є новинар з Грузії. Ми цінуємо наших колег і поважаємо етнічне походження кожного. Моя мати, наприклад, болгарка, шеф-редактор новин у нас з Молдови. Але ми вважаємо за належне опанувати українську мову. Наразі я її вивчила за два місяці. Не бачу в цьому нічого складного.

А решта, про яких ви згадували, вони не вивчали українську мову?

– Не вивчали.

А тепер будуть?

– Так, тепер будуть. І дуже наразі наша мета, щоб в медіапросторі лунала дуже гарна мова. Вона не повинна бути насичена кальками чи іншомовними запозиченнями. Це важка буде праця, але це буде дуже круто і якісно, я вважаю.

І яким чином будете вирішувати цю проблему?

– Це і прямі включення, і відділ розслідувань, і хроніки подорожні, кримінальні. В нас дуже багато контенту. Розважальний кластер, ранкові програми.

Всі дуже спокійно і дуже з розумінням ставляться, що це необхідно нашому суспільству, прийняли цей законопроект. Скиглення я чула, одна-дві людини і то, тому що дуже важко приймати щось нове. Тобто по-чесному…

Перейду на русский. Скажу, что некоторые будут учить с нуля. Перешла на русский, вспоминаю просто эти разговоры сразу же, некоторые действительно будут учить с нуля. Но они горя желанием, это понятное дело. Это очень нужный закон.

Ваша целевая аудитория готова к таким изменениям?

– Я думаю, что будет все-таки некоторый простой, то есть они привыкли к одной картинке, люди любят включать свои любимые программы, у нас очень много звонков.

Конечно, им будет сложно вначале. Но, опять же, как я и говорила, тут дело в том, что нужно бороться за качество этого контента. Мы еще не совсем ознакомилась с точными деталями, о том, что еще год, вроде бы запас есть. И вот мы собираемся через четыре месяца, как раз к осеннему сезону, запустить новые телешоу, которые будут изначально украиноязычные, и которые будут очень интересные, это будет в стиле дискавери о производстве, например, в Одесской области. То есть показать хотим огромные заводы и прочее. То есть много очень идей.

Это как с закрытием социальных сетей. Нынешний законопроект нужно принимать как плацдарм для новых свершений. IT-шники наши должны возрадоваться. Вот и мы возрадуемся сейчас. Люди и на языке жестов поймут, тут задача – сделать классный украиноязычный контент. Чтобы зритель не почувствовал себя обделенным. А то, что спикеры на прямые эфиры могут приходить и говорить на своем языке, это вообще прекрасно.

Ранее главный редактор музыкального издания Comma.com.uа Сергей Кейн в эфире "ГС" прокомментировал, что квотирования украинской музыки недостаточно, нужно приводить в порядок всю музыкальную индустрию, иначе закон выглядит как популизм.