Золотарев: в Раде две проблемы – кнопкодавство и прогулы

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Депутатские хроники: 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде в 2017-ом году. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

Согласно результатам мониторинга, среди депутатов, которые приходят на рабочие места, но бойкотируют голосование, больше всего представителей "Оппозиционного блока" и группы "Видродження".

По данным комитета избирателей, четверо народных избранников вообще в этом году ни разу не голосовали в парламенте — это Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые скрываются от украинского правосудия.

Среди депутатов, которые систематически не голосуют в Верховной Раде, есть ряд известных фамилий: Юрий Бойко, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович объяснил свое участие лишь в четырех голосованиях из более 1300.

"Это у меня простая и очень доступная моим избирателям позиция. Я прихожу в парламент, я там работаю. Но голосовать за те законы, которые выносятся в зал, за бюджеты, за коллективное изнасилование экономики Украины я не буду ни под каким видом. И, кроме того, я подал 38 законопроектов, которые необходимы стране. Из них 37 не попали даже в зал, один задержали в комитете, несмотря на голосование. Пока это происходит, я голосовать не буду. Я вообще считаю, что сегодня, пока нам не предъявят списка коалиции, которая сегодня правит страной, никто не имеет права голосовать, потому что тем самым поддерживаем беззаконие. Я четырежды голосовал за такие простые вещи как привлечение к уголовной ответственности Онищенко, еще там ряда воров, еще, кстати, за увеличение квоты украинских песен в радиоэфире, тоже ничего здесь плохого не вижу. Но не за какие законы, которые предлагает эта так называемая коалиция, я голосовать не буду по той простой причине, что это является хотя и косвенной, но поддержкой беззакония, происходящего сегодня в ВР", — прокомментировал Рабинович.

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Почему депутаты игнорируют голосования в Верховной Раде, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

Народный депутат Вадим Рабинович объяснил, почему он отказывается участвовать в поддержке законодательных инициатив. Как вы прокомментируете это объяснение?

— Собственно, с Рабиновичем здесь тяжело не согласиться. Это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты не ходят и голосуют за других.

Если ты против какого-то закона, жми кнопку против.

— Все дело в том, что в нынешних условиях, когда очень низкая явка, собственно, неучастие в голосовании позволяет, и прецедентов было достаточно много, тот закон, с которым ты не согласен, таким образом пускать под откос. Это такая уже устоявшаяся традиция в украинском парламенте. Я к ней отношусь как к меньшому злу. Гораздо большее зло – это то, что депутаты не ходят вообще, есть такие, которые не появляются и многостаночное голосование, когда голосуют за себя и за другого парня – кнопкодавство.

Почему это меньшее зло, если они пришли, но пользы от них никакой?

— По крайней мере, это выражение позиции. Гораздо хуже, и это нарушение Конституции – толкование Конституционного суда 1999 года, потому что не личное голосование делает нелегитимным любой закон. И спустя время, если кому-то захочется поставить под сомнение любой из законодательных актов, принятых за последнее время, то прецеденты кнопкодавства позволяют поставить под сомнение легитимность закона.

Согласно результатам мониторинга, среди депутатов, которые бойкотируют голосования, больше всего представителей Оппозиционного блока и группы "Видродження". Чем объясните такую тенденцию?

— Как раз эти политические силы наименьше поддерживают правительственные законопроекты. То есть, по сути, это выражение оппозиционной позиции.

В Комитете избирателей утверждают, что для полусотни нардепов парламент является медийной площадкой или местом для политической "тусовки".

— Это тенденциозная политическая позиция, поскольку каково нынешнее влияние оппозиции в нынешней ВР? Нулевое. То есть, соответственно, люди, если их мнение не учитывается, если с их позицией не считаются, они таким образом выражают свою позицию.

Как заставить депутатов продуктивно работать?

— Надо менять регламент, как минимум. И тут же другой вопрос. ВР должна быть местом, где принимаются законы, а не куда приходят зарабатывать деньги. Увы, качество работы ВР – две трети законопроектов принимаются с нарушениями регламента. О чем мы говорим? По-прежнему присутствует пещерный лоббизм, причем им занимаются те, кто под лозунгами реанимационных пакетов реформ, модернизации страны, жизни по-новому, занимаются теми же гадкими вещами, что и предшественники.

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Какое наказание нужно вводить, чтобы заставить народных депутатов выполнять свою работу добросовестно?

— Депутатского мандата лишить нельзя. Единственное, что материально приравнять прогул.

Просто не платить им за этот день зарплату?

— Да. Депутаты не сильно расстроятся, нищих там нет.

Напомним, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Народный депутат Игорь Лапин в эфире "ГС" заявил, что нужно законодательно запретить быть депутатами и занимать должности лицам с двойным гражданством, а нардеп Борислав Розенблат считает, что Артеменко совершил преступление и должен за это ответить.