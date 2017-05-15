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    Аналитика и комментарии

    Золотарев: Порошенко необходим менеджер по связям с реальностью

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (26)

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    По мнению политолога Андрея Золотарева, президент Петр Порошенко не ответил на главные вопросы: почему Украина превращается в социальный ад, из которого все бегут, и куда именно его политика приведет страну.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 мая, провел расширенную пресс-конференцию для украинских и зарубежных средств массовой информации. Общение с журналистами было приурочено к предоставлению Украине безвизового режима с Европейским союзом и продолжалось два часа. Вопросы, которые задавали Порошенко, касались его жены и сына, убийства журналиста Павла Шеремета, оккупированного Донбасса и других тем. 

    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук о пресс-конференции Порошенко: бенефис лжи

    "Квинтэссенция пресс-конференции президента — ложь, ложь и еще раз ложь. Я уже не раз говорил, что Петру Алексеевичу нужно срочно нанять менеджера по связям с реальностью. И прошедшая в минувшее воскресенье пресс-конференция наглядно показывает, что ему надо искать не пиарщиков, которые погружают его в теплую информационную ванну и формируют вокруг него виртуальную реальность, Порошенко нужно срочно спуститься на землю. Иначе, с таким подходом, его первый президентский срок окажется и последним", — сказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

    Политолог подчеркнул, что, как "отец нации", Порошенко должен был ответить главные вопросы. 

    "Почему Украина за три года его президентства превратилась в социальный ад, из которого бежит и стар, и млад, и Украина превращается в страну массовой эмиграции? Украина практически добила свой промышленный потенциал, страна откатывается на лет 50-60 в своем технологическом уровне, превращается в сырьевой придаток. То есть, какие перспективы будут у людей в такой стране? Вот на эти вопросы должен был отвечать президент, а не в какой футболке ходит его сын. Президент — это прежде всего стратег, человек, который должен был дать понимание, куда он ведет страну. Но ничего этого мы не увидели, а увидели декорации параллельной реальности, которую ему выстраивает окружение", — пояснил Золотарев.

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    По его мнению, технология ведения пресс-конференции была такова, что не давала возможности пробиться с острыми вопросами.

    "Моментально перехватывался микрофон — пресс-конференция модерировалась таким образом. И очевидно, что все негативные качества президента, которые известны, — склонность и умение беззастенчиво врать, лицемерить — в полной мере проявились в минувшее воскресенье", — сказал политолог.

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото
    Пресс-конференция Порошенко: главные тезисы

    Как отметил эксперт, достаточно "поднять", что рассказывал Порошенко людям три года назад в процессе своей избирательной кампании и ценность его заявлений станет очевидна и смехотворна: он обещал в течение трех месяцев, ни в чем не поступившись, нормализовать отношения с Россией, говорил, что АТО должно длиться не недели, а часы. 

    При этом политолог считает, что журналисты не задают острые вопросы президенту, боясь последствий.

    "Срабатывает самоцензура. Как раз демагогия Порошенко относительно того, что Украина превратилась в самую свободную страну, совершенно не увязывается с тем, что Украина отнюдь не прогрессирует ни в плане свободы слова, ни в плане свободы, более того, Amnesty International достаточно четко выразило свою позицию по поводу 9 Мая. При этом в "свободной стране" президент и его сателлиты ничтоже сумняшеся пытаются внедрить тоталитарные практики", — заключил Золотарев.

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