Абсолютный рекорд кнопкодавства нардепа от "Видродження"

Рада голосовала за закон об "изменениях в правила дорожного движения" 4 марта.

Яценко уже не раз ловили на "кнопкодавстве". Так 21 марта он проголосовал сразу за шестерых коллег. А когда журналисты спросили у парламентария, почему он "кнопкодавил", тот ответил — "Потому что погода хорошая!.

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Ранее сообщалось, что в сессионном зале Рады запустили дрон-квадрокоптер, чтобы отслеживать неперсональное голосование. Запустил квадрокоптер депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, что вызвало бурю эмоций у парламентариев.