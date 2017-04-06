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    Абсолютный рекорд кнопкодавства нардепа от "Видродження"

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    Народный депутат от фракции "Видродження" умудрился побить свой собственный рекорд по "кнопкодавству". Парламентарий ухитрился проголосовать 12 раз за 40 секунд.
    Канал TVgolosnaroda на YouTube

    Рада голосовала за закон об "изменениях в правила дорожного движения" 4 марта.

    Яценко уже не раз ловили на "кнопкодавстве". Так 21 марта он проголосовал сразу за шестерых коллег. А когда журналисты спросили у парламентария, почему он "кнопкодавил", тот ответил — "Потому что погода хорошая!.

    Смотрите также видео: Ляшко о "радикалах": взяли грех на душу и "кнопкодавили"

    Ранее сообщалось, что в сессионном зале Рады запустили дрон-квадрокоптер, чтобы отслеживать неперсональное голосование. Запустил квадрокоптер депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, что вызвало бурю эмоций у парламентариев.

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