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    Василий Волга: безвиз есть, а что будет с Украиной – не важно?!

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (304)

    (обновлено: )35160
    Мы смогли. Мы добились. Все было не зря. Десятки тысяч жертв. Аллея "Ангелов". Три миллиона беженцев. Пять миллионов трудовых мигрантов. Преступность. Безработица. Нищета. И все же! Безвиз, пишет политик Василий Волга.
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Сайт партии "Союз левых сил"

    РИА Новости Украина

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В соцсетях ликование: #Безвизнаш!

    В то же время президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что решение Европарламента не означает открытие границ, для этого аналогичное решение еще должен принять Совет ЕС.

    Грядущий безвиз для Украины на своей странице в Facebook прокомментировал экс-глава Госфинуслуг и лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга.

    "Проголосовали. Ура! 

    Как это хорошо и как это счастливо!

    Мы в Европе! И пусть у себя дома мы в ж…, но все же мы будем в Европе.

    Радость на лицах прохожих. Счастливые посты в фейсбуке. Национально-сознательная молодежь мечтает о жизни в Монако и копит деньги на переезд.

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    А что ж с Украиной? Да кому это надо. Наладится как-нибудь. Как-нибудь будет. Те, кто сможет, наблюдать будут из Монако. А кто не сможет? Да, какая разница. Главное – цель достигнута. Безвиз", – написал Волга.

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