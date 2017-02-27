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    Скандал обессмертит фильмы "Ла-ла ленд" и "Лунный свет" - Горбер

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    "Оскар-2017". Награждение (37)

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    Это была безумная, запоминающаяся, иногда дурацкая, иногда трогательная церемония - настоящая квинтэссенция кино, считает кинокритик Джейсон Горбер.
    Джейсон Горбер
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Церемония вручения кинопремии "Оскар", на которой перепутали победителя в номинации "Лучший фильм", войдет в историю, считает кинокритик Джейсон Горбер.

    Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года", сообщают РИА Новости.

    Победителя объявляли знаменитые актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй.

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    Все начиналось невинно: Битти открыл конверт, прочел лежавшую в нем карточку, после чего долго не называл победителя и в конечном итоге передал конверт своей напарнице. Фей громко произнесла: "Ла-ла ленд"!

    Съемочная группа мюзикла поднялась на сцену и в течение почти трех минут благодарила за присуждение победы. Лишь после этого на сцену вышел представитель организаторов и объявил, что произошла ошибка и победителем является драма "Лунный свет".

    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти
    Mark RALSTON / AFP
    "Оскар-2017": исторический конфуз и победители

    "Этот "Оскар"-2017 точно станет незабываемым, так как все сразу будут вспоминать эту путаницу с конвертами, но в то же время "Ла-ла ленд" и "Лунный свет" стали своего рода бессмертными", — сказал Горбер, сообщает РИА Новости.

    По его словам, ведущий вечера Джимми Киммел достойно вышел из ситуации. Горбер отметил, что у "Ла-ла ленда", несмотря на конфуз, целых шесть наград по итогам церемонии, при этом очень приятно, что академия отметила актерскую игру Кейси Аффлека в "Манчестере у моря" и талантливый сценарий Кеннета Лонергана.

    "Это была безумная, запоминающаяся, иногда дурацкая, иногда трогательная церемония — настоящая квинтэссенция кино", — добавил кинокритик.

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