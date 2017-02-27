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    Джимми Киммел взял вину за ошибку с вручением "Оскара" на себя

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (33)

    (обновлено: )30620
    Отметим, что в течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем. Победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".
    Ведущий церемонии Джимми Киммел
    REUTERS Lucy Nicholson

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света".

    Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    "Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал Киммел.

    Оскар-2017. Красная дорожка. Видео
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    "Оскар-2017". Красная дорожка

    Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    "Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии.

    В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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