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    Культура

    Ведущие церемонии "Оскара" ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд"

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (33)

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    После того, как съемочная группа "Ла-ла ленда" вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка.
    Комик Джимми Киммел
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" извинились за то, что ошибочно назвали лучшим фильмом года "Ла-Ла Ленд". На самом деле награду завоевала картина "Лунный свет".

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    В этой категории также были представлены, "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Манчестер у моря" и "Ограды".

    Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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