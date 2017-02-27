Ведущие церемонии "Оскара" ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд"

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" извинились за то, что ошибочно назвали лучшим фильмом года "Ла-Ла Ленд". На самом деле награду завоевала картина "Лунный свет".

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В этой категории также были представлены, "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Манчестер у моря" и "Ограды".

Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.