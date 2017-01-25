Маленко: политики готовы платить по $5000 за обеливание репутации

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Обелить репутацию в интернете — такая услуга становится все более популярной среди украинских политиков. При этом именно спрос рождает предложение.

В Украине растет количество фирм, готовых "спрятать" негатив в поисковиках и на конкретных сайтах. Стоит такая опция недешево, при этом конечная цена зависит от значимости клиента и количества "негатива".

Эксперты утверждают, что политики чаще всего хотят "спрятать" информацию о коррупционных скандалах, нежелательных друзьях и бизнес-связях. Особенно это актуально перед назначениями на высокие должности или перед выборами.

Подробнее об обеливании репутации публичных личностей в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель агентства по управлению онлайн-репутацией SERM Григорий Маленко.

К вам обращаются с такими заказами – "спрятать" плохую информацию в интернете? Насколько эта услуга популярна в последнее время?

— Все чаще. Поскольку у нас все больше пользователей в интернете, все больше внимания и все больше информации, больше людей начинают переживать или думать о том, что у них находится в Google, Yandex, какими они предстают перед зрителями.

А кто эти люди? Политики, бизнесмены, обычные люди?

— Это большой и средний бизнес, это публичные люди, не обязательно политики.

То есть и звезды шоу-бизнеса, и спортсмены?

— Да, но в первую очередь, конечно, обращаются те, кому важна их репутация в данный, конкретный момент времени. Это могут быть политики перед выборами, это могут быть чиновники перед назначением, это могут быть топ-менеджеры компаний, которые знают, что они скоро уйдут из этой компании в другой бизнес, и им нужно, чтобы хэдхантеры находили о них хорошую информацию или нейтральную.

Действительно ли можно полностью удалить информацию из интернета?

— Речь не идет о полном удалении информации, потому что это невозможно технически. Интернет большой, если есть желание, то найти можно что угодно. Задача — это как раз вытеснение негатива на вторые-третьи страницы поисковиков. Хотя есть еще такая шутка профессиональная, что если вам нужно спрятать труп, то спрячьте его на второй странице выдачи Google. Есть задача — позитивные и нейтральные материалы продвигать таким образом, чтобы негативные условно скатились на вторую-третью страницу поисковой выдачи.

Входят ли в пакет услуг переговоры с интернет-площадками или интернет-изданиями, откуда исходит плохой материал, чтобы они его удалили? Или все замыкается на поисковике?

— В классике жанра, конечно же, именно таким образом должны работать: размещать позитив или нейтрал, материалы, и их продвигать. Но бывают случаи, что есть негативный материал, который железобетонно стоит на позиции, и тогда нужно уже разговаривать с площадкой, иногда это работа и судебная. Потому что, мягко говоря, не всегда материал соответствует действительности, есть много заказных.

А в соцсетях также ведется подобная работа?

— Первая часть работы — в поисковых системах, а вторая часть — в соцсетях. И тут немного все по-другому работает. Если в поисковиках задача — подчистить или подкинуть позитив, это 2,5-3 месяца минимум нужно для проекта, то в соцсетях утром может быть скандал, а вечером это никому не интересно. К этому надо быть готовым изначально, понимать риски, думать, что ты будешь делать, как будешь коммуницировать.

А чтобы очернить политика, есть такие заказы?

— Конечно, это большая информационная война. Регулярно есть задачи, при этом не нужно особо искать. Мы так устроены, что негативные отзывы, негативные материалы с легкостью появляются, они вызывают интерес у аудитории, с этим проблем вообще нет. Вопрос с позитивом. Мы не очень любим писать позитивные отзывы, мы не очень любим читать позитивные материалы и их размещать, вообще это не очень интересно.

Какова стоимость таких услуг?

— Все очень индивидуально, но если средняя температура по больнице, то проект может стоить пять тысяч долларов. В него входит написание материалов в разных форматах: новости, статьи, интервью. Размещение на площадках. И продвижение, собственно, чтобы эти материалы вытеснили негативные.

То есть если раньше стремились разместить материалы, даже за деньги, в каких-то известных СМИ, то сейчас делают ставку на интернет?

— Это разные задачи. Если речь о размещении материалов на большом онлайн-СМИ, здесь задача, чтобы аудитория этого издания ознакомилась с материалом. Она ознакомилась — и сайт ушел в архив, больше на него никто не приходит. А мы говорим о том, чтобы сайт был в топе поисковой выдачи. Это как соленое и красное — абсолютно разные вещи.

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Своим мнением об обеливании репутации публичных людей в интернете в эфире радиостанции поделился и политтехнолог Олег Постернак.

Какую роль интернет и соцсети сейчас играют в имидже политика или политической силы?

— Последнее десятилетие они являются важным инструментом для продвижения того или иного положительного образа. Если мы говорим о политике — то в ходе избирательной кампании и вне ее. А вообще технология не нова, имеет она интересное название SERM – Search Engine Reputation Menegment — и связана с довольно любопытным поведением на рынке оказания политических услуг, поскольку потенциальными клиентами использования подобных технологий является либо чиновники-коррупционеры, которым нужно зачистить любую информацию, представители шоу-бизнеса, для которых репутация является важным критерием, а также те люди, которые пытаются сформировать кампанию влияния в сетях и в интернете. Кстати, негативная информация порой является хорошим детонатором привлечения внимания.

Наличие компромата в сети сильно влияет на избирателя?

— Давайте я приведу маленький пример. Не секрет, что в свое время был компромат на лидеров фракции РПЛ. Среди экспертов и его коллег-депутатов было мнение, что Олег Ляшко чистил эту информацию в интернете. Позже страдал этим и Аваков, когда Трамп победил на выборах. Он зачистил свой знаменитый комментарий в Facebook по поводу маргинала и т.д. В любом случае, политики, делая в свое время какие-то опрометчивые заявления, потом начинают страдать от этого. Влияет ли это на выборы? Сам по себе любой комментарий в сети, даже фейковый и недостоверный, имеет тенденцию к тому, чтобы попасть в память избирателя. И из памяти искоренить его уже практически нереально. Либо перекрыть какой-то сверхположительной, либо еще более сверхнегативной информацией.

Важно не само содержание и не правдивость сообщения, которое проникает в голову избирателя. Тут важен сам факт его проникновения и то, что в будущем эта информация при резонировании с другой может сработать, а может не сработать. Конечно, технология зачистки и очистки имиджа, удаления сообщений, порой существенно корректирует образ именно тех, кто является новичками в сфере политики. Если, например, избиратель о нем никогда не слышал, он заглянет в поисковик и посмотрит. И если ему первые две страницы не попадутся о негативной деятельности, то это может повлиять. Но в случае, если узнаваемость будет увеличиваться, если журналисты начнут копать, то все равно эта информация всплывет. Гораздо сложнее убрать текст с сайта или информационного ресурса. Это стоит определенных денег. Кстати, в Украине этот бизнес очень процветает.

Давайте приведем элементарный пример, самый хрестоматийный в украинской политике: как на Юлию Тимошенко в свое время, при Кучме, огромная лавина черной компрометирующей информации была вылита через государственные телеканалы. Я имею в виду о связях с ЕЭСУ, было заведено уголовное дело — и что? Это привело к повышению ее узнаваемости. Тимошенко мастерски использовала эту компрометирующую информацию против власти в свою пользу, и позже стала премьером Украины. То есть все зависит от того, насколько политик умудряется мобилизировать эту информацию в свою пользу. Информация с плюсом или с минусом на самом деле не так важна. Важно уметь ее правильно использовать и существенно корректировать.

Напомним, что о том, почему Украина попала в топ-списки "пиратских" стран, сколько получают спецагенты по борьбе с преступностью в интернете и кому выгодно торговать гостайнами, в эфире "ГС" рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк.