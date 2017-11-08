Страстный танец подростка в Китае взорвал сеть

Старшеклассник одной из школ Китая прославился на весь мир после того, как танец с его участием попал в интернет.

На видеокадрах парень с другими школьниками танцует во время школьной перемены. И делает это так увлеченно и страстно, что заставляет улыбаться всех, кто смотрит видео.

Ранее сообщалось, что парк виртуальной реальности открывается в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.