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    Страстный танец подростка в Китае взорвал сеть

    (обновлено: )18510
    "Танцуй, как-будто никто не видит" - китайский школьник взорвал соцсети своим страстным танцем во время школьной переменки.
    People's Daily, China

    Старшеклассник одной из школ Китая прославился на весь мир после того, как танец с его участием попал в интернет.

    На видеокадрах парень с другими школьниками танцует во время школьной перемены. И делает это так увлеченно и страстно, что заставляет улыбаться всех, кто смотрит видео.

    Ранее сообщалось, что парк виртуальной реальности открывается в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.

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