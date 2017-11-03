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    В мире

    Один из китайских отелей прозвали "гамбургером"

    (обновлено: )8601
    В китайской провинции Шэньси 8-этажное здание гостиницы расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.
    В Китае появилась гостиница-гамбургер
    chinadaily

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Китае в провинции Шэньси одну из бюджетных гостиниц местные жители прозвали "гостиница-гамбургер", сообщает China Daily.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    8-этажное здание расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.

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    Ранее сообщалось, что в Китае в провинции Хубэй 600-летний кусок редкого дерева, который древние мастера специально готовили для создания мебели для императорской семьи, был случайно найден на лесопилке.

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