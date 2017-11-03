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    В мире

    В Китае обнаружили древний кусок древесины стоимостью $3 млн

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    По информации СМИ, дерево пролежало 5 лет на лесопилке, после того как было выловлено из реки, его стоимость превысило 3 млн долларов, но хозяин лесопилки отказался его продавать и передал музею.
    В Китае нашли редкий дорогостоящий кусок древесины
    South China Morning Post

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Китае в провинции Хубэй 600-летний кусок редкого дерева, который древние мастера специально готовили для создания мебели для императорской семьи, был случайно найден на лесопилке, сообщает South China Morning Post.

    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Путь в будущее. Первые кадры из парка виртуальной реальности в Китае

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    "Дерево пролежало 5 лет, после того как было выловлено из реки. Его стоимость превысило 3 млн долларов, но хозяин лесопилки отказался его продавать и передал музею", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что парк виртуальной реальности открывается в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.

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