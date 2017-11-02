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    Фотоленты

    Путь в будущее. Первые кадры из парка виртуальной реальности в Китае

    (обновлено: )67
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    sohu.com
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    sohu.com
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn
    Парк виртуальной реальности в Гуйчжоу
    slide.news.sina.com.cn

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    Парк виртуальной реальности скоро откроется в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.

    Смотрите также: Красота по-китайски. Появились уникальные кадры облачного "водопада"

    В декабре все желающие смогут изучить инопланетную базу и залезть на самую большую в мире статую трансформера, высота которой 53 метра.

    Читайте также: Почему Китай не спешит вкладываться в Украину

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