Путь в будущее. Первые кадры из парка виртуальной реальности в Китае

Парк виртуальной реальности скоро откроется в китайской провинции Гуйчжоу. Посетители на входе будут надевать шлемы VR (виртуальной реальности), с помощь которых перенесутся в будущее, где будут сражаться с драконами или знакомиться с инопланетянами.

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В декабре все желающие смогут изучить инопланетную базу и залезть на самую большую в мире статую трансформера, высота которой 53 метра.

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