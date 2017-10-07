В Харькове охрана горсовета силой вывела экс-депутата из зала заседаний

"Пересядьте на места для гостей", — сказал мэр Харькова Геннадий Кернес, обращаясь к Лесику.

Когда тот отказался, Кернес приказал охране вывести его из зала, подчеркнув, что в обязанности председателя сессии входит наведение порядка в зале, сообщает "Укринформ".

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"Лесик не является депутатом, так как нет соответствующего решения избирательной комиссии. Его полномочия закончились по решению суда, и его удостоверение не действует с 2016 года", — подчеркнул он.

Напомним, 17 мая 2016 года в Харьковском горсовете лишили депутатского мандата Андрея Лесика, который прошел в органы местного самоуправления по спискам партии "Видродження".