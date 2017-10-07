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    В Харькове охрана горсовета силой вывела экс-депутата из зала заседаний

    (обновлено: )63
    Охрана Харьковского горсовета силой вывела бывшего депутата Андрея Лесика из зала, где проходила внеочередная сессия. Конфликт разгорелся из-за того, что Лесик занял место среди действующих депутатов, заявив, что у него есть депутатское удостоверение.
    MediaPort News/Youtube

    "Пересядьте на места для гостей", — сказал мэр Харькова Геннадий Кернес, обращаясь к Лесику.

    Когда тот отказался, Кернес приказал охране вывести его из зала, подчеркнув, что в обязанности председателя сессии входит наведение порядка в зале, сообщает "Укринформ".

    Смотрите также: Кернес vs Лесик: мандат за георгиевскую ленточку

    "Лесик не является депутатом, так как нет соответствующего решения избирательной комиссии. Его полномочия закончились по решению суда, и его удостоверение не действует с 2016 года", — подчеркнул он.

    Напомним, 17 мая 2016 года в Харьковском горсовете лишили депутатского мандата Андрея Лесика, который прошел в органы местного самоуправления по спискам партии "Видродження".

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