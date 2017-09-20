Активисты прорвались на сессию горсовета Одессы

Максим Войтенко / odessamedia.net

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Активисты право-радикальных организаций, которые собрались утром у городского совета в Одессе, прорвались внутрь здания.

Напомним, возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере.

По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. Как сообщает издание, протестующие пытаются прорваться в здание горсовета.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.