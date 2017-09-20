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    Происшествия

    Активисты прорвались на сессию горсовета Одессы

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (57)

    (обновлено: )14121
    Сообщается, что в митинге, который проходит у городского совета Одессы в среду, принимают участие около 500 человек.
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Максим Войтенко / odessamedia.net

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Активисты право-радикальных организаций, которые собрались утром у городского совета в Одессе, прорвались внутрь здания.

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    В ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей

    Напомним, возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере.

    По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. Как сообщает издание, протестующие пытаются прорваться в здание горсовета.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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