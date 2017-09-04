В горсовете Львова прошли обыски

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции сегодня, 4 сентября, провели обыски в помещениях Управления образования Львовского горсовета. Об этом сообщает Львовский портал.

Офисы Управления образования находятся по адресу площадь Рынок, 9.

Правоохранители провели изъятие в рамках уголовного производства по ст. 363 УК ("Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается").