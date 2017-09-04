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    Политика

    В горсовете Львова прошли обыски

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    В горсовете Львова прошли обыски из-за компьютеров
    portal.lviv.ua

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции сегодня, 4 сентября, провели обыски в помещениях Управления образования Львовского горсовета. Об этом сообщает Львовский портал.

    Офисы Управления образования находятся по адресу площадь Рынок, 9.

    Правоохранители провели изъятие в рамках уголовного производства по ст. 363 УК ("Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается").

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