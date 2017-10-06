Эксперт о признании РФ страной-агрессором: нельзя быть наполовину порядочным

"Любые механизмы, любые действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Один из таких механизмов – транспортировка энергоресурсов в Европу. Но этого не может произойти физически, особенно с учетом начала отопительного сезона. Но нельзя быть наполовину порядочным: тогда уже идти до конца и разрывать большой договор с РФ, но это фактически объявление войны", – заявил эксперт.

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Также он отметил, что украинской власти нужно принять решение: или мы работаем по "Минску", или отказываемся от него – другого механизма решения кризиса в Донбассе пока не предложили.