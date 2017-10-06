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    Эксперт о признании РФ страной-агрессором: нельзя быть наполовину порядочным

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (158)

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    По словам политолога, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если Украина признает Россию страной-агрессором, не совсем корректно будет осуществлять любые финансово-экономические операции с фактически государством-врагом.
    РИА Новости Украина

    "Любые механизмы, любые действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Один из таких механизмов – транспортировка энергоресурсов в Европу. Но этого не может произойти физически, особенно с учетом начала отопительного сезона. Но нельзя быть наполовину порядочным: тогда уже идти до конца и разрывать большой договор с РФ, но это фактически объявление войны", – заявил эксперт. 

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    Также он отметил, что украинской власти нужно принять решение: или мы работаем по "Минску", или отказываемся от него – другого механизма решения кризиса в Донбассе пока не предложили.

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