Туринов: у нас нет ни одного закона, признающего РФ страной-агрессором

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада проголосует в первом чтении за законопроект президента об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса. Такую уверенность выразил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Читайте также: Эксперт: ВР шантажируют из-за закона о реинтеграции Донбасса

"Я надеюсь, что Верховная Рада, несмотря на сопротивление, примет решение и определит на законодательном уровне Россию как страну-агрессора. Это главная задача, которую мы завтра (в пятницу — Ред.) должны реализовать. У нас нет ни одного закона, который бы признавал Россию страной-агрессором", — заявил Турчинов в эфире телеканала "1+1".

Он также допустил, что "вопросы деоккупации Донбасса и Крыма могут быть объединены в законопроекте", при этом отметил, что "решение этих вопросов требует разных подходов".

"Когда будет внесено предложение объединить вопросы освобождения АР Крым и Донбасса, то закон станет более длинным, второе чтение будет более сложным, но я не исключаю, что оно может быть реализовано", — сказал секретарь СНБО.

Он указал также, что внесенный президентом законопроект признает суверенное право Украины на временно оккупированную территорию Крыма.

"Этот закон специфический, он касается только освобождения Донецкой и Луганской областей. Оккупация Крыма имеет другой формат, это попытка аннексировать территорию АР Крым, которая является частью территории Украины, там другие подходы, там другие формы. Технология освобождения Крыма более сложная, но она также будет реализована", — подчеркнул Турчинов.

Читайте также: Минские соглашения, прощайте. Новинский о законах Порошенко

Ранее Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв в Верховной Раде голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Рассмотрение президентских законопроектов о реинтеграции Донбасса в четверг, 5 октября, сопровождалось блокирование трибуны в парламенте и акциями протеста под парламентом. Новая попытка принятия данных законов назначена на пятницу, 6 октября.