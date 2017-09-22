В Харькове женщину сбил трамвай. Видео момента наезда

В Харькове, у станции метро "Киевская", женщину сбил трамвай, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью местного горсовета Юрий Сидоренко.

"Трамвай шел вместе с потоком машин — то есть, на зеленый. Зебра (пешеходный переход) у трамвайных рельсов заканчивается, то есть переходом не является. Пострадавшая, и это тоже видно на видео, на трамвай внимания не обращала, возможно, была в наушниках. Через пять минут после происшествия скорая увезла ее в четверку. Сразу на операционный стол. О травмах пока известно одно — травматическая ампутация правой ноги", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком.