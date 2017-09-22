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    В Харькове женщину сбил трамвай. Видео момента наезда

    (обновлено: )39901
    В Харькове, у станции метро "Киевская", женщину сбил трамвай, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
    Канал Жить в Харькове на youtube

    В Харькове, у станции метро "Киевская", женщину сбил трамвай, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью местного горсовета Юрий Сидоренко.

    "Трамвай шел вместе с потоком машин — то есть, на зеленый. Зебра (пешеходный переход) у трамвайных рельсов заканчивается, то есть переходом не является. Пострадавшая, и это тоже видно на видео, на трамвай внимания не обращала, возможно, была в наушниках. Через пять минут после происшествия скорая увезла ее в четверку. Сразу на операционный стол. О травмах пока известно одно — травматическая ампутация правой ноги", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Напомним, ранее в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком.

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