В Николаеве 17-летний парень обстрелял трамвай

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве 17-летний парень после конфликта с кондуктором обстрелял трамвай, сообщает патрульная полиция города.

"Патрульные получили сообщение о том, что в Центральном районе Николаева в трамвае у контролера произошел конфликт с пассажирами — парнем и девушкой, после чего последние вышли и парень произвел несколько выстрелов в трамвай. Заявитель сообщил, что злоумышленник имел при себе нож. Неподалеку инспекторы увидели похожего по описанию парня с девушкой и остановили их. При проведении поверхностной проверки в сумке у парня нашли нож и газовый баллончик. Подозреваемые подтвердили, что у них действительно произошел конфликт с контроллером из-за того, что у них не было денег и они не могли оплатить проезд, но никакого пистолета они не имели и по трамвая не стреляли", — сообщили детали происшествия патрульные.

Патрульная полиция Николаева В Николаеве 17-летний парень стрелял в трамвай

Однако свидетели утверждают, что парень таки стрелял по трамваю.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.