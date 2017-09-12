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    Происшествия

    В Николаеве 17-летний парень обстрелял трамвай

    (обновлено: )86
    Патрульные сообщили, что парень при задержании подтвердил, что у него и девушки действительно произошел конфликт с контроллером из-за того, что у них не было денег и они не могли оплатить проезд.
    В Николаеве 17-летний парень стрелял в трамвай
    Патрульная полиция Николаева

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве 17-летний парень после конфликта с кондуктором обстрелял трамвай, сообщает патрульная полиция города. 

    "Патрульные получили сообщение о том, что в Центральном районе Николаева в трамвае у контролера произошел конфликт с пассажирами — парнем и девушкой, после чего последние вышли и парень произвел несколько выстрелов в трамвай. Заявитель сообщил, что злоумышленник имел при себе нож. Неподалеку инспекторы увидели похожего по описанию парня с девушкой и остановили их. При проведении поверхностной проверки в сумке у парня нашли нож и газовый баллончик. Подозреваемые подтвердили, что у них действительно произошел конфликт с контроллером из-за того, что у них не было денег и они не могли оплатить проезд, но никакого пистолета они не имели и по трамвая не стреляли", — сообщили детали происшествия патрульные.

    Патрульная полиция Николаева
    В Николаеве 17-летний парень стрелял в трамвай

    Однако свидетели утверждают, что парень таки стрелял по трамваю.

    На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

    Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.

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