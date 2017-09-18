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    Эксперт: новый закон об образовании - оплеуха соседним государствам

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    Реформа образования: необратимые последствия (68)

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    Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал принятие нового закона об образовании "оплеухой соседним государствам".
    РИА Новости Украина

    "Я не припоминаю, чтобы за 26 лет независимости на какие-то наши действия была такая резкая реакция, как у Венгрии. … Для нас это очень серьезный, не только репутационный удар. С законом об образовании мы попали в очень глупую ситуацию. Понятно, что закон направлен против русского языка и русских, но он зацепил и национальные меньшинства, в частности венгерское, румынское, польское", – сообщил политолог.

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    Но самое печальное, что власть, даже когда уже очевидно, что допущена какая-то ошибка, не спешит ее исправлять, а совершает дальнейшие ошибки, добавил Рудяков.

    "Мы продолжаем комментировать, что мы правы, вы не понимаете, не лезьте со своими уставом в наш монастырь. Дальше, скорее всего, мы будем продолжать упорствовать", – заявил эксперт.

    Сама "языковая" история открыла, что уровень защиты прав человека, их реализации не всегда соответствует писаным и неписаным европейским правилам, к которым мы апеллируем, подытожил Рудяков.

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