Эксперт: новый закон об образовании - оплеуха соседним государствам

"Я не припоминаю, чтобы за 26 лет независимости на какие-то наши действия была такая резкая реакция, как у Венгрии. … Для нас это очень серьезный, не только репутационный удар. С законом об образовании мы попали в очень глупую ситуацию. Понятно, что закон направлен против русского языка и русских, но он зацепил и национальные меньшинства, в частности венгерское, румынское, польское", – сообщил политолог.

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Но самое печальное, что власть, даже когда уже очевидно, что допущена какая-то ошибка, не спешит ее исправлять, а совершает дальнейшие ошибки, добавил Рудяков.

"Мы продолжаем комментировать, что мы правы, вы не понимаете, не лезьте со своими уставом в наш монастырь. Дальше, скорее всего, мы будем продолжать упорствовать", – заявил эксперт.

Сама "языковая" история открыла, что уровень защиты прав человека, их реализации не всегда соответствует писаным и неписаным европейским правилам, к которым мы апеллируем, подытожил Рудяков.