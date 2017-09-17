Порошенко наверняка подпишет закон об образовании - эксперт

Бортник напомнил, что Порошенко уже обещал Польше внести изменения в закон по части героизации правых, но не сделал этого: "думаю, наших западных партнеров будут "укатывать", пытаться подключать США, чтобы те повлияли на позицию недовольных государств".

"Скорее всего, нормы заработают, хотя они грубейшим образом нарушают Конституцию Украины. Приблизительно 400 тысяч учеников, которые сейчас обучаются на языках национальных меньшинств в 700 школах, потеряют это право…. Или не смогут доучиться, или не смогут поступить в соответстующие школы", – сказал эксперт в рамках пресс-конференции РИА Новости Украина, добавив, что согласно переписи населения 2001 года около 30% жителей страны назвали родным языком не украинский.

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В то же время ожидать жесткого давления на Украину не приходится, уверен Бортник, "но внутри страны это создает еще одну искусственную линию конфликта, которая будет генерировать и социальное отчуждение, и явление сепаратизма".

Закон об образовании спровоцирует сепаратистские настроения – политолог.

"За этим решением стоит умысел. Это часть электоральной кампании президента. В этой части он пытается деактивировать правых радикалов, отдав им на откуп всю гуманитарную политику. В качестве своего электрата Порошенко ставит на бюджетников, пенсионеров, в меньшей мере – на мелкий и средний бизнес. … И кому-то кажется, что изолируется информационное пространство и обществом легче управлять", – заявил Бортник.