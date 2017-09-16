Климкин о законе об образовании: права нацменьшинств не ущемляются

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что языковая правка закона об образовании не ущемляет права национальных меньшинств в Украине. Об этом Климкин заявил во время общения с журналистами на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает "Громадское".

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"Мы хотим добавить образование на украинском, а не забрать образование на языках национальных меньшинств, и мы будем последовательно действовать в этом направлении", — сказал он.

Глава МИД отметил, что правку еще обговорят с румынскими и венгерскими партнерами. Также есть претензии относительно языка у болгар. По словам Климкина, страны критикуют "интерпретацию", а не сам закон.

"Я очень подробно обсуждал реализацию этого закона с Лилией Гриневич. То, что мы предлагаем — это конечно сохранение образования на языках нацменьшинств, это наши международные обязательства, это нужно нам. Но мы должны обеспечить, чтобы наши граждане в полном объеме владели украинским. И чтобы они имели будущее здесь в Украине: учиться в университете, занимать должности", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины будет настаивать на сохранении поддержанной Верховной Радой редакции закона об образовании.