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    Погребинский о реакции ЕС и США на закон об образовании

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    Реформа образования: необратимые последствия (67)

    (обновлено: )18130
    По словам политолога Михаила Погребинского, тема прав человека – это ключевая тема европейских ценностей, самая главная, но все уже должны были многократно убедиться в том, что европейским институтам совершенно наплевать: реализуются ли эти ценности в Украине или нет.
    РИА Новости Украина

    "Вот они подписывают ассоциацию с Украиной, прочие вещи, прекрасно зная, что нарушаются права", – подчеркнул политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Также Погребинский сказал, что если бы у украинской власти была бы цель реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, она бы не вводила тотальное вытеснение русского языка из школ.

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    "Хочу обратить внимание на реакцию американского посольства. Она последовала не сразу после голосования в ВР, а через 5 дней. Они поздравили украинское государство с тем, что приняли такой замечательный закон. Это означает, что они уже реагировали на реакцию венгров, румынов, молдаван и поляков. И говорят украинскому правительству: "Не слушайте вы этих венгров и поляков, все правильно, действуйте в том же духе. Главная задача – чтобы ничего русского тут не было, вообще, а венгры потерпят. Можно будет и закрыть глаза. Главное, чтобы ни одной русской школы не было", – сообщил политолог.

    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики.

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