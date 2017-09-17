Погребинский о реакции ЕС и США на закон об образовании

"Вот они подписывают ассоциацию с Украиной, прочие вещи, прекрасно зная, что нарушаются права", – подчеркнул политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Также Погребинский сказал, что если бы у украинской власти была бы цель реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, она бы не вводила тотальное вытеснение русского языка из школ.

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"Хочу обратить внимание на реакцию американского посольства. Она последовала не сразу после голосования в ВР, а через 5 дней. Они поздравили украинское государство с тем, что приняли такой замечательный закон. Это означает, что они уже реагировали на реакцию венгров, румынов, молдаван и поляков. И говорят украинскому правительству: "Не слушайте вы этих венгров и поляков, все правильно, действуйте в том же духе. Главная задача – чтобы ничего русского тут не было, вообще, а венгры потерпят. Можно будет и закрыть глаза. Главное, чтобы ни одной русской школы не было", – сообщил политолог.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики.