В США мотоциклист снял свое падение с обрыва

Мотоциклист пытался звать на помощь, однако в итоге ему пришлось ползти вверх по склону до трассы. "Я хотел дойти до мотоцикла, взять телефон и набрать 911, но не мог идти вниз по холму, так что я повернул в другую сторону, и на полпути у меня случился шок", — сообщил Мюррей.

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Добравшись до дороги, он привлек внимание водителя, который и вызвал службу спасения. "Вот твой мотоцикл, а вон там ты упал. В 250 футах (примерно 75 метров — ред.) отсюда", — сказал ему офицер дорожного патруля.

У Мэттью зафиксированы множественные переломы.