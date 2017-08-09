Задержание в Мариуполе экс-милиционера, предлагавшего доступ к базам данных ГАИ

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Мариуполе бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным правоохранителей, мужчина в начале военной операции в Донбассе уволился из органов внутренних дел, присвоив почти 450 е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала 400 тысяч гривен (около 15,5 тысяч долларов).

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Как отмечается, экс-милиционер, находясь в Донецке, через интернет подыскивал клиентов на е-ключи. На подконтрольной ВСУ территории он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе. Мужчину задержали, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам 20 е-ключей.

Мужчина также "предоставлял доступ к базам данных о владельцах автомобилей, арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске" представителям ополчения ДНР, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 191 "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УК Украины, продолжаются следственные действия.