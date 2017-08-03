СБУ задержала в Киеве подозреваемого в призывах к захвату власти

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. СБУ заявила о задержании в Киеве администратора групп в соцсетях, которые он, по версии следствия, использовал для призывов к захвату государственной власти в Украине.

"Так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространения антиукраинских материалов", — говорится в сообщении на сайте СБУ в четверг.

сайт СБУ СБУ задержала подозреваемого в призывах к захвату власти в Украине

По данным спецслужбы, во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Заведено уголовное дело по части второй статьи 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), следственные действия продолжаются. Имя и фамилия подозреваемого не называются.

Первого августа СБУ задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.