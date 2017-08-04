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    СБУ задержала организаторов взрыва в Одессе

    (обновлено: )11612
    В СБУ сообщили, что задержанные мужчины входили в законспирированную группу, организованную кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на Юге Украины.
    Взрыв автомобиля в Одессе
    facebook.com/Inna Starchikova

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и участников террористического акта в Одессе, сообщает пресс-служба СБУ.

    Напомним, 24 июня в центре города неизвестные взорвали легковой автомобиль, в котором, по предварительным данным экспертизы, было заложено шестьсот граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

    ssu.gov.ua
    Организаторы взрыва в Одессе

    "В тот же день правоохранители задержали в районе проведения антитеррористической операции, вблизи линии разграничения, исполнителя теракта — вынужденного переселенца с временно оккупированной территории Донбасса. В ходе проведения спецоперации, через несколько часов сотрудники спецслужбы "взяли" в Одессе его сообщника, который также "скрывался" под видом беженца из ДНР", — сообщает подробности СБУ.

    Взрыв автомобиля в Одессе
    Думская.net
    Последствия взрыва авто в центре Одессы

    Сотрудники спецслужбы установили, что задержанные входили в законспирированную группу, организованную кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на Юге Украины. Обучение, инструктаж и передача "гонорара" происходили на территории России.

    Правоохранители задокументировали контакты злоумышленников с кураторами, в том числе с помощью кодированных каналов связи.

    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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