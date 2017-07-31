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    В свои ворота. Испанский футболист забил курьезный гол с центра поля

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    Испанский футболист получил мяч в центре поля и хотел сделать пас назад на вратаря из своей команды, но перестарался и выполнил передачу слишком сильно. В результате мяч перелетел через вратаря и оказался в сетке.

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    Защитник испанского клуба "Эйбар" Хосе Анхель в товарищеском матче немецкого "Шальке-04" забил курьезный автогол.

    Испанский футболист получил мяч в центре поля и хотел сделать пас назад на вратаря из своей команды, но перестарался и выполнил передачу слишком сильно. В результате мяч перелетел через вратаря и оказался в сетке.

    Гол Анхеля оказался единственным в матче и принес "Шальке" минимальную победу со счетом 1:0.

    Ранее сообщалось, что немецкий футбольный клуб "Шальке-04" не рассчитывает в следующем сезоне на украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

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