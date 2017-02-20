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    "Шальке" намерен выкупить у "Севильи" права на Коноплянку

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    По данным СМИ, трансфер полузащитника сборной Украины по футболу и экс-игрока "Днепра" Евгения Коноплянки в немецкий клуб может обойтись "Шальке" в 12 миллионов евро.
    Полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка перешел из Севильи в Шальке на правах аренды
    schalke04.de

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель сообщил, что немецкий клуб собирается сохранить на постоянной основе полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Коноплянку, которого немецкий клуб взял в аренду у испанской "Севильи", передает Р-Спорт.

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    "Шальке" арендовал Коноплянку в конце августа сроком на один год и дальнейшим правом выкупа трансфера игрока. В текущем сезоне 27-летний украинец провел в составе немецкого клуба 22 игры и забил 6 мячей. Коноплянка не попал в заявку на матч чемпионата Германии против "Кельна", который прошел в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.

    "Несмотря на то, что его сегодня не было в составе, мы можем уверенно сказать, что хотели бы его сохранить и сделаем это. Уверены, что Коноплянка может стать для нас очень важным игроком", — сказал Хайдель, чьи слова приводит Kicker.

    По данным издания, трансфер Коноплянки может обойтись "Шальке" в 12 миллионов евро.

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