"Шальке" намерен выкупить у "Севильи" права на Коноплянку

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель сообщил, что немецкий клуб собирается сохранить на постоянной основе полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Коноплянку, которого немецкий клуб взял в аренду у испанской "Севильи", передает Р-Спорт.

"Шальке" арендовал Коноплянку в конце августа сроком на один год и дальнейшим правом выкупа трансфера игрока. В текущем сезоне 27-летний украинец провел в составе немецкого клуба 22 игры и забил 6 мячей. Коноплянка не попал в заявку на матч чемпионата Германии против "Кельна", который прошел в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.

"Несмотря на то, что его сегодня не было в составе, мы можем уверенно сказать, что хотели бы его сохранить и сделаем это. Уверены, что Коноплянка может стать для нас очень важным игроком", — сказал Хайдель, чьи слова приводит Kicker.

По данным издания, трансфер Коноплянки может обойтись "Шальке" в 12 миллионов евро.