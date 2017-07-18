Саммит Украина-ЕС. Что осталось недосказанным - комментарий эксперта

"Сейчас многие документы, и ассоциация в том числе, будут позволять в нужный момент напоминать о горящих дедлайнах, приводить к ногтю и говорить: "А где же, а где же?". Мы уже видим, как отношения с МВФ выстраиваются крайне сложно", — сообщила Александр Решмедилова в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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На очередном 19-ом саммите Украина-ЕС были подведены итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. По его результатам не было принято совместного заявления, в котором стороны традиционно декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая настойчиво стремится стать членом Евросоюза. Президент Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркнул европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС. Прямой ответ европейских коллег на данную инициативу озвучен не был.