Саммит Украина-ЕС. Украина провалилась по многим статьям - Бортник

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РИА Новости Украина

Прошедший в Киеве саммит Украина-ЕС стал самым провальным за последние годы, сторонам не удалось достичь каких-либо практических результатов; причина в том, что "медовый месяц между Украиной и ЕС прошел", настало время "сожительства по необходимости", считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил. Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября, пишут РИА Новости.

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"Прошедший саммит был наиболее провальным за последние годы. По итогам саммита не удалось даже согласовать общее заявление, общую декларацию, в котором бы Украина хотела видеть перспективы членства в ЕС. Но часть европейских стран воспротивились этому. В принципе, какая-то зона коммуникации между Киевом и ЕС все же была, но каких-либо практических результатов во время этого саммита не удалось достичь", — сказал Бортник в четверг.

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По его мнению, отношения Украины и ЕС вышли на тот уровень, когда "обещания Киева необходимо воплощать в жизнь".

"Медовый месяц между Украиной и ЕС прошел. Теперь мы находимся на стадии "сожительства по необходимости". ЕС все более и более критично относится к деньгам, которые он тратит в Украине. Потому что внутри ЕС многие политические группы требуют аудита этих денег и все более критично относятся к украинскому руководству", — добавил он.

Вместе с тем, эксперт убежден: чтобы исправить ситуацию, Киеву "необходимо начать бороться с коррупцией, прежде всего внутри украинской власти, так как это ключевое требование ЕС".