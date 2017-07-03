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    Эксперт: конфликт в Кировоградской области — срез перспектив для Украины

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    Рост криминала в Украине (262)

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    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, конфликт в Кировоградской области - это как "срез перспективы украинского общества: наглядная демонстрация того, что нас ждет впереди".
    РИА Новости Украина

    "Депутат Юрий Береза создал такое охранное агентство "Борисфен", которое приехало "отжимать" фермерское хозяйство в Кировоградской области. Эта фирма выезжает захватывать фермерское хозяйство: в одно прекрасное утро хозяин фермерского хозяйства узнал, что он уже не является хозяином. За ночь в реестр внесли изменения. Кто у нас министр юстиции — член "Народного фронта". Юрий Береза — член "Народного фронта". Селяне встают, им на помощь приходит другая, аффилированный с Семеном Семенченко Внутренний корпус батальона "Донбасс", который вяжет захватчиков и сдает их в полицию.

    Скорый суд, тут же их выпускают на свободу, но очевидно, пользуясь политическими связями и влияниями, зовут на помощь Нацгвардию и полицию. В результате — теперь уже полиция топчет "донбассовцев". Следующий этап — селяне самоорганизуются и перекрывают дорогу автобусу, который в неизвестном направлении пытается вывезти задержанных "донбассовцев". Вмешивается областное начальство, инцидент выходит на всеукраинский уровень, тех отпускают… Но показательно другое: дальше будут вооружаться и самоорганизовываться. Я неоднократно говорил: будущее Украины — это "Свадьба в Малиновке", — спрогнозировал политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Ранее в селе Бережинка Кировоградской области произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс". Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за  агропредприятия "Нива-2010".

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